Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:53, 19 августа 2024Россия

Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

Морпехи ЧФ взяли в плен группу из 19 диверсантов ВСУ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) России взяли в плен в Курской области 19 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах. По данным российского военного эксперта Юрия Подоляки, основные бои на курском направлении развернулись за населенный пункт Ольговка, где и пленили украинских диверсантов.

Опубликованы кадры сдачи в плен бойцов ВСУ

Российские военнослужащие захватили 19 украинских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района. Все они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как украинские военные сдаются в плен.

По данным Минобороны на 18 августа, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 бойцов, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, сотни боевых бронированных машин и свыше сотни автомобилей. В числе потерь также установки зенитных ракетных комплексов.

Военный эксперт заявил, что контроль над Ольговкой «разделен на две части»

Военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении основные бои развернулись за Ольговку, где находится один из батальонов 810-й бригады российских морпехов. По данным эксперта, по состоянию на утро 19 августа, контроль над селом «разделен на две части»: в восточной — российские войска, в западной — украинские.

Материалы по теме:
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024
«Это ранняя стадия крупного сражения» ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
«Это ранняя стадия крупного сражения»ВСУ атаковали Глушковский район. Как будут развиваться события в Курской области?
16 августа 2024

Подоляка отметил, что выбивание ВСУ из Ольговки упростит ситуацию на льговском направлении, а также усложнит действия украинской группировки в районе населенного пункта Снагость.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

      Путин решил рассказать Пашиняну о визите в Баку

      В Эстонии пройдет «Яростный волк» НАТО

      Поджигательница торговых центров в российском городе попала на видео

      Раскрыты главные страхи россиян в путешествиях

      В МИД Германии заявили об обмене с Россией данными по «Северным потокам»

      Политолог допустил наличие у России рычага давления на Польшу

      Пресечена новая попытка ВСУ атаковать Россию

      Российского военного и его знакомого осудили за кражу iPhone у продавца интернет-сервиса

      Незаконно вырубивший лес на 3 миллиарда рублей российский бизнесмен получил срок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше