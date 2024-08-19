Российские морпехи взяли в плен большую группу украинских диверсантов под Курском. Что о них известно?

Морпехи ЧФ взяли в плен группу из 19 диверсантов ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) России взяли в плен в Курской области 19 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых ведомствах. По данным российского военного эксперта Юрия Подоляки, основные бои на курском направлении развернулись за населенный пункт Ольговка, где и пленили украинских диверсантов.

Опубликованы кадры сдачи в плен бойцов ВСУ

Российские военнослужащие захватили 19 украинских бойцов в районе села Ольговка Кореневского района. Все они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

На кадрах, опубликованных журналистами, видно, как украинские военные сдаются в плен.

По данным Минобороны на 18 августа, всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 бойцов, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, сотни боевых бронированных машин и свыше сотни автомобилей. В числе потерь также установки зенитных ракетных комплексов.

Военный эксперт заявил, что контроль над Ольговкой «разделен на две части»

Военно-политический блогер Юрий Подоляка заявил, что на курском направлении основные бои развернулись за Ольговку, где находится один из батальонов 810-й бригады российских морпехов. По данным эксперта, по состоянию на утро 19 августа, контроль над селом «разделен на две части»: в восточной — российские войска, в западной — украинские.

Подоляка отметил, что выбивание ВСУ из Ольговки упростит ситуацию на льговском направлении, а также усложнит действия украинской группировки в районе населенного пункта Снагость.