РИА Новости: в Курской области ликвидирована разведгруппа ВСУ

Разведгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирована в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Украинских разведчиков выявили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пояснил собеседник агентства.

Половину отряда, состоявшего из шести человек, уничтожили, остальные сдались в плен, отметил источник.

11 октября стало известно об окружении около полутора тысяч украинских солдат в Курской области. Этому способствовало то, что российские бойцы за минувшие сутки смогли выбить солдат ВСУ из ряда населенных пунктов.