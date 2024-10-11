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13:14, 11 октября 2024Россия

Российские морпехи ликвидировали разведгруппу ВСУ в Курской области

РИА Новости: в Курской области ликвидирована разведгруппа ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Разведгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидирована в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Украинских разведчиков выявили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, пояснил собеседник агентства.

Половину отряда, состоявшего из шести человек, уничтожили, остальные сдались в плен, отметил источник.

11 октября стало известно об окружении около полутора тысяч украинских солдат в Курской области. Этому способствовало то, что российские бойцы за минувшие сутки смогли выбить солдат ВСУ из ряда населенных пунктов.

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      Алан Босиков
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