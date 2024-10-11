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07:15, 11 октября 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о попавших в «жестокую засаду» бойцах ВСУ

Forbes: бойцы ВСУ угодили в жестокую засаду в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в «жестокую засаду» в Курской области. Об этом рассказал военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Акс.

По его словам, украинские военные оказались в таком положении возле села Веселое. При этом, как утверждает журналист, они потеряли самую ценную технику.

Он сообщил, что в конце сентября ВСУ на западной технике продвигались по основной магистрали, связывающей Веселое и населенный пункт Глушково, но попали под удары российских войск. Акс уточнил, что это произошло в районе 20 сентября.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что украинские военнослужащие в Курской области впали в панику на фоне больших потерь. По его словам, в рядах ВСУ сейчас царит замешательство.

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      Марина Совина
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