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13:17, 14 октября 2024Россия

«Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

В уничтоженном в Курской области БМП Stryker находился экипаж из США

Фото: Maya Alleruzzo / AP

Российские военкоры заявили о подтвержденных фактах пребывания американских военнослужащих в Курской области. По их данным, экипаж недавно найденной в Глушковском районе боевой машины пехоты (БМП) Stryker состоял из восьми иностранцев, данные о которых были обнаружены во время использования российскими бойцами трофейной техники. Все они были «прямиком из США», указано в публикации.

«Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серий AR, FN SCAR, CZ BREN 2», — говорится в сообщении. Сама БМП хоть и была повреждена, однако оставалась на ходу, в итоге ею стали пользоваться российские военные.

Военкоры обнародовали найденную в технике военную документацию, где, в частности, был поименный список иностранных членов экипажа со званиями, номером подразделения и их группой крови. Среди фамилий — Робинсон, Санчес, Киббик и другие.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Раскрыта личность одного из иностранцев

Информацию об одном из членов экипажа Stryker, подбитого морскими пехотинцами из 810-й бригады Черноморского флота, удалось разыскать волонтерам. Это оказался поступивший в 2013 году на службу в американскую армию в качестве повара Брэнд Санчез.

Известно, что недавно Верховная Рада разрешила иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Это произошло из-за нехватки личного состава. «Главная идея — позволить привлекать иностранцев не только как солдат и сержантов, но и как офицеров», — пояснил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Фото: U.S. Army

В Курскую область в составе ВСУ зашли наемники из разных стран

В сентябре были представлены данные о том, что на российскую территорию в составе ВСУ вторглись около 200 иностранных наемных солдат из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии.

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Среди вычисленных хакерами наемников оказались Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие иностранные граждане. Факт присутствия американских наемников в Курской области также был подтвержден. В частности, Следственный комитет РФ сообщил, что в качестве наемника ВСУ был замечен боец американской частной военной компании Forward Observations Group Деррик Бейлс. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «совершение террористического акта» и «наемничество» УК РФ. Сейчас его разыскивают.

Жители российского приграничья неоднократно рассказывали, что самые жестокие зверства по отношению к мирному населению устраивают именно наемные солдаты. На данный момент российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине. Уточняется, что с начала спецоперации к уголовной ответственности были привлечены почти 800 наемников, участвовавших в военных действиях на стороне украинской армии.

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      Анастасия Алимпиева
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