«Прямиком из США». В Курской области уничтожили экипаж БМП из иностранных бойцов. Что об этом известно?

В уничтоженном в Курской области БМП Stryker находился экипаж из США

Российские военкоры заявили о подтвержденных фактах пребывания американских военнослужащих в Курской области. По их данным, экипаж недавно найденной в Глушковском районе боевой машины пехоты (БМП) Stryker состоял из восьми иностранцев, данные о которых были обнаружены во время использования российскими бойцами трофейной техники. Все они были «прямиком из США», указано в публикации.

«Данный экипаж сгорел в посадках, при них были обнаружены приборы ночного видения PVS, а также вооружение их серий AR, FN SCAR, CZ BREN 2», — говорится в сообщении. Сама БМП хоть и была повреждена, однако оставалась на ходу, в итоге ею стали пользоваться российские военные.

Военкоры обнародовали найденную в технике военную документацию, где, в частности, был поименный список иностранных членов экипажа со званиями, номером подразделения и их группой крови. Среди фамилий — Робинсон, Санчес, Киббик и другие.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Раскрыта личность одного из иностранцев

Информацию об одном из членов экипажа Stryker, подбитого морскими пехотинцами из 810-й бригады Черноморского флота, удалось разыскать волонтерам. Это оказался поступивший в 2013 году на службу в американскую армию в качестве повара Брэнд Санчез.

Известно, что недавно Верховная Рада разрешила иностранцам занимать офицерские должности в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Это произошло из-за нехватки личного состава. «Главная идея — позволить привлекать иностранцев не только как солдат и сержантов, но и как офицеров», — пояснил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В Курскую область в составе ВСУ зашли наемники из разных стран

В сентябре были представлены данные о том, что на российскую территорию в составе ВСУ вторглись около 200 иностранных наемных солдат из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии.

Среди вычисленных хакерами наемников оказались Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие иностранные граждане. Факт присутствия американских наемников в Курской области также был подтвержден. В частности, Следственный комитет РФ сообщил, что в качестве наемника ВСУ был замечен боец американской частной военной компании Forward Observations Group Деррик Бейлс. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «совершение террористического акта» и «наемничество» УК РФ. Сейчас его разыскивают.

Жители российского приграничья неоднократно рассказывали, что самые жестокие зверства по отношению к мирному населению устраивают именно наемные солдаты. На данный момент российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине. Уточняется, что с начала спецоперации к уголовной ответственности были привлечены почти 800 наемников, участвовавших в военных действиях на стороне украинской армии.