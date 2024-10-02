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15:30, 2 октября 2024Бывший СССР

МИД рассказал о зверствах иностранных наемников в Курской области

Захарова рассказала о зверствах иностранных наемников в Курской области

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Воюющие на стороне Украины иностранные наемники творили зверства в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Куряне сообщают о зверствах иностранных наемников. Одна из местных жительниц рассказала военным следователям о бесчинствах грузинских солдат удачи. Они забрасывали в подвалы гранаты вне зависимости от того, есть там люди или нет», — заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД России привела слова других очевидцев. Как они рассказали, сами украинцы предупреждали жителей, что если те не уйдут, то придут иностранные наемники и не оставят никого в живых.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что часть иностранных наемников, находившихся в Курской области, уже уничтожена. Он также призвал не удивляться тому, что в украинских войсках есть иностранные военные из дружественных стран.

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      Кристина Есикова
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