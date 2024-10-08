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06:58, 8 октября 2024Мир

В России заявили о составлении поименных списков наемников в Курской области. Что грозит иностранным бойцам?

Дипломат Жданова заявила о составлении списков наемников ВСУ в Курской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, которые принимают участие в вылазке в Курскую область, заявила исполняющая обязанности руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

По ее словам, органы держат данный вопрос «на плотном контроле» и фиксируют преступления, совершенные иностранными бойцами. Как утверждает Жданова, «их ждет незавидная участь».

Кроме того, указала дипломат, многие наемники ликвидируются силами России как законные цели. Она добавила, что с начала специальной военной операции (СВО) к уголовной ответственности были привлечены не менее 785 наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Жданова также сообщила, что сражающиеся в Курской области наемники ВСУ опрометчиво оставляют цифровые следы в западных социальных сетях. Дипломат привела в пример американскую частную военную компанию (ЧВК) Forward Observation Group, «демонстративно выложившую в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk"» (парни в Курскеприм. «Ленты.ру»).

Киев активно привлекает наемников к операциям в Курской области

Офицер из 810-й бригады с позывным Боцман поведал, что командование ВСУ привлекает иностранных бойцов к операциям в российском приграничном регионе. Как утверждает морпех, наемники отличаются от других подразделений украинской армии боевой устойчивостью и не сдаются в плен.

Мы встречались с грузинскими, польскими и англоязычными наемниками

офицер Боцман

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что большая часть наемников, принимающих участие в украинском конфликте, прибыли из бывших советских республик и стран Варшавского договора.

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По словам представителя подполья, сведения о наемниках чаще поступают из областных центров. Лебедев добавил, что иностранные военные боятся появляться группами, так как понимают, что их считают захватчиками.

«На Украину многие едут набраться опыта. Те, кто воевал против русских, дороже ценятся в западных ЧВК. Кто из армейских едет по контракту на Украину, быстро продвигается по званию», — высказался подпольщик.

В МИД высказались о зверствах иностранных наемников в Курской области

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила, что сражающиеся на стороне Украины иностранные наемники творили зверства в Курской области.

Одна из местных жительниц рассказала военным следователям о бесчинствах грузинских солдат удачи. Они забрасывали в подвалы гранаты вне зависимости от того, есть там люди или нет

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

Помимо этого, дипломат привела показания других очевидцев. По их словам, украинцы предупреждали жителей, что если те не уйдут, то придут иностранные наемники и не оставят никого в живых.

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      Маргарита Пименова
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