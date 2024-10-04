Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:02, 4 октября 2024Россия

«Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР под Курском сняли на видео
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные из 810-й бригады морской пехоты на двух БТР разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 19 единиц техники в Курской области. Произошедшее попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

Российские бойцы выставили огневую засаду для военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские войска пытались пробиться в тыл, однако только 12 бронемашин смогли заехать в район поселка, из них восемь были уничтожены перекрестным огнем, еще четыре попали под удар другого подразделения.

Пять единиц техники, не доехав до основной дороги, развернулись на полевой дороге, после чего еще две машины ВСУ намеревались пробить оборону, однако им также было нанесено поражение. Российские морпехи отмечают, что на этом «кошмар противников при виде наших БТР только начался».

ВСУ снова нацелились на Курскую АЭС

3 октября сообщалось, что ВСУ нацелились на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский БПЛА самолетного типа.

В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к АЭС. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

Материалы по теме:
«Если дотянем до утра, будем жить вечно» Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
«Если дотянем до утра, будем жить вечно»Хроника ночи чернобыльской катастрофы глазами первых свидетелей
19 апреля 2020
Путин меняет правила использования ядерного оружия. Кому Россия грозит мощным ответным ударом?
Путин меняет правила использования ядерного оружия.Кому Россия грозит мощным ответным ударом?
25 сентября 2024
«Давайте завершим конфликт этой осенью» Что предложил Зеленский для окончания боевых действий на Украине?
«Давайте завершим конфликт этой осенью»Что предложил Зеленский для окончания боевых действий на Украине?
6 сентября 2024

Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее предупреждал, что в случае атаки ВСУ по работающему реактору Курской атомной электростанции последствия будут гораздо более значительными, чем при катастрофе в Чернобыле 1986 года.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что у ВСУ нет шансов снова прорвать границу России. По его словам, во время атаки на Курскую область в августе украинские войска «застали врасплох» российских бойцов, однако больше подобного не произойдет.

Более того, мы же знаем, откуда ждать прорыва, наверняка это Сумская область. Значит, следующим объектом освобождения от нацистов должна быть Сумская область, где собираются все силы, которые они собираются использовать против нас

Владимир Джабаровсенатор

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что отправка ВСУ в Курскую область способствовала стремительному продвижению России в зоне проведения специальной военной операции.

Авантюра [президента Украины Владимира] Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

В Курской области образовалась «дорога смерти» из подбитой украинской техники. Она растянулась на десятки километров.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области почти два месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

      Российские власти обсудят обсудят упрощение уплаты НДФЛ

      Цена нефти Brent сделала новый скачок

      Появились кадры выхода спасенных россиянами косаток в открытое море

      Глава ФСБ раскрыл роль наемников из Грузии и Франции в конфликте на Украине

      Звезда «Реальных пацанов» показала фигуру в бикини спустя три месяца после родов

      В ФСБ рассказали о планах размещения войск НАТО в Закавказье

      Лавров обвинил США в поощрении эскалации конфликта на Ближнем Востоке

      Евросоюзу предсказали холодную войну с Китаем

      Россиянка пришла в музей и увидела названный в ее честь алмаз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше