«Кошмар только начался». Российские бойцы на двух БТР разгромили колонну ВСУ под Курском

Уничтожение колонны ВСУ двумя российскими БТР под Курском сняли на видео

Военные из 810-й бригады морской пехоты на двух БТР разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 19 единиц техники в Курской области. Произошедшее попало на видео, опубликованное Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны».

Российские бойцы выставили огневую засаду для военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Украинские войска пытались пробиться в тыл, однако только 12 бронемашин смогли заехать в район поселка, из них восемь были уничтожены перекрестным огнем, еще четыре попали под удар другого подразделения.

Пять единиц техники, не доехав до основной дороги, развернулись на полевой дороге, после чего еще две машины ВСУ намеревались пробить оборону, однако им также было нанесено поражение. Российские морпехи отмечают, что на этом «кошмар противников при виде наших БТР только начался».

ВСУ снова нацелились на Курскую АЭС

3 октября сообщалось, что ВСУ нацелились на Курскую атомную электростанцию (АЭС). Губернатор Курской области Алексей Смирнов уточнил, что в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский БПЛА самолетного типа.

В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к АЭС. Сейчас АЭС работает в штатном режиме.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев ранее предупреждал, что в случае атаки ВСУ по работающему реактору Курской атомной электростанции последствия будут гораздо более значительными, чем при катастрофе в Чернобыле 1986 года.

Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм, в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров убежден, что у ВСУ нет шансов снова прорвать границу России. По его словам, во время атаки на Курскую область в августе украинские войска «застали врасплох» российских бойцов, однако больше подобного не произойдет.

Более того, мы же знаем, откуда ждать прорыва, наверняка это Сумская область. Значит, следующим объектом освобождения от нацистов должна быть Сумская область, где собираются все силы, которые они собираются использовать против нас Владимир Джабаров сенатор

В свою очередь, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что отправка ВСУ в Курскую область способствовала стремительному продвижению России в зоне проведения специальной военной операции.

Авантюра [президента Украины Владимира] Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

В Курской области образовалась «дорога смерти» из подбитой украинской техники. Она растянулась на десятки километров.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области почти два месяца.