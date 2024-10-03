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19:56, 3 октября 2024Россия

В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

Сенатор Джабаров: у ВСУ нет шансов снова прорвать границу России

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов снова прорвать границу России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о новых попытках Киева вторгнуться на территорию России.

«Думаю, что нет шансов. Тогда (в августе во время атаки на Курскую область — прим. «Ленты.ру») они врасплох нас застали, мы не совсем были готовы. Теперь, я думаю, что этого не произойдет. Более того, мы же знаем, откуда ждать прорыва, наверняка это Сумская область. Значит, следующим объектом освобождения от нацистов должна быть Сумская область, где собираются все силы, которые они собираются использовать против нас», — сказал сенатор.

Как сообщили в Минобороны России, за прошедшие сутки ВСУ пять раз прорвать государственную границу между странами в районе поселка Новый Путь в Курской области. В военном ведомстве отметили, что российские силы не позволили проникнуть на территорию страны.

ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, а также три боевые бронемашины и автомобиль. Помимо этого, подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки украинских военных в направлении села Плехово. Там Киев лишился до 30 человек, добавили в Минобороны.

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      Варвара Кошечкина
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