За сутки ВСУ пять раз пытались прорвать границу России в Курской области

Минобороны России: за сутки ВСУ пять раз пытались прорвать границу под Курском

За минувшие сутки Вооруженные силу Украины (ВСУ) пять раз пытались прорвать государственную границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. Об это сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные не допустили перехода границы. В результате ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, а также три боевые бронемашины и автомобиль.

Помимо этого, подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки украинских военных в направлении села Плехово. Там Киев лишился до 30 человек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о продвижении российских войск на двух участках в Курской области. Однако подробности об этом он не раскрыл, подчеркнув, что на остальных участках обстановка осталась без изменений.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.