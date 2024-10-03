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13:26, 3 октября 2024Россия

За сутки ВСУ пять раз пытались прорвать границу России в Курской области

Минобороны России: за сутки ВСУ пять раз пытались прорвать границу под Курском

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силу Украины (ВСУ) пять раз пытались прорвать государственную границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области. Об это сообщили журналистам в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что российские военные не допустили перехода границы. В результате ВСУ потеряли более 60 человек личного состава, а также три боевые бронемашины и автомобиль.

Помимо этого, подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили две контратаки украинских военных в направлении села Плехово. Там Киев лишился до 30 человек.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о продвижении российских войск на двух участках в Курской области. Однако подробности об этом он не раскрыл, подчеркнув, что на остальных участках обстановка осталась без изменений.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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