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10:23, 1 октября 2024Россия

Командир «Ахмата» заявил о продвижении ВС России на двух участках в Курской области

Алаудинов заявил, что ВС России продвинулись на двух участках в Курской области

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись на двух участках в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«На двух участках наши подразделения МО продвинулись вперед, зачистив от противника [территорию], и закрепились», — сказал он.

На остальных участках обстановка осталась без изменений, подчеркнул Алаудинов.

Ранее Алаудинов рассказал, что российские войска выстроили в Курской области несколько эшелонов обороны. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающиеся зайти на курском направлении, несут большие потери.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 30 сентября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 18 900 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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