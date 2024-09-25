Командир «Ахмата» рассказал об обороне Курской области от ВСУ

Алаудинов: ВС России выстроили несколько эшелонов для обороны в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России выстроили несколько эшелонов обороны в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) понимают, что продвинуться через эти эшелоны у них не получилось бы. «Тем более, он не может даже продавиться через нашу первую линию, где стоим мы», — рассказал Алаудинов.

Он добавил, что украинские подразделения, пытающиеся зайти на курское направление, несут большие потери.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ пытаются занять в Курской области господствующие высоты, контролируемы российскими военными. Однако, как утверждает командир «Ахмата», украинским войскам это не удается.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 24 сентября, Киев потерял на курском направлении более 16 700 военнослужащих.