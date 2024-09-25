Алаудинов заявил о провале ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о провале попыток ВСУ улучшить позиции в Курской области

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы. Об этом сообщил ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал.

«Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята. Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — отметил он.

Ранее командир «Ахмата» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области. «Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — сказал генерал-майор.