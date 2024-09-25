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06:17, 25 сентября 2024Россия

Алаудинов заявил о провале ВСУ в Курской области

Алаудинов заявил о провале попыток ВСУ улучшить позиции в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют его бойцы. Об этом сообщил ТАСС.

Алаудинов подчеркнул, что попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал.

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«Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята. Да, он пытается где-то улучшить свои позиции, где-то, чтобы занять какие-то господствующие участки, высоты, там еще что-то. Но и то, и это ему не удается», — отметил он.

Ранее командир «Ахмата» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области. «Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — сказал генерал-майор.

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      Марина Совина
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