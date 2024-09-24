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19:54, 24 сентября 2024Россия

Командир «Ахмата» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов в Курской области

Алаудинов заявил, что ВСУ потеряли 12 населенных пунктов в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 12 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, украинские войска понесли большие потери. На данный момент ВСУ пытаются удержаться на тех участках, которые были ранее заняты.

«Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу, двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — сказал генерал-майор.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 сентября Апти Алаудинов рассказал, что его бойцы провели 41 день под Курском в окружении украинских солдат. По его словам, на позиции находились 22 бойца спецназа — они держали оборону у населенного пункта Мартыновка.

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      Никита Абрамов
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