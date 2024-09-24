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10:18, 24 сентября 2024Россия

Командир «Ахмата» раскрыл подробности о попавших в окружение под Курском бойцах

Командир «Ахмата» Алаудинов: бойцы провели в окружении под Курском 41 день

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы спецназа «Ахмат» провели в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском 41 день. Эти подробности раскрыл командир подразделения Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению Алаудинова, на позиции находились 22 бойца спецназа — они держали оборону у населенного пункта Мартыновка.

«За 41 день ни разу они не изъявляли желания оставить позиции и уйти, ну и мы, в принципе, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции», — рассказал о попавших в окружение бойцах командир «Ахмата». Он отметил, что решение о выводе подразделения было принято после появления в отряде тяжелораненых.

Ранее сообщалось, что другой населенный пункт — село Малая Локня — стал одной из самых горячих точек обороны от ВСУ в Курской области. Российские военнослужащие из разных полков превратили местную женскую колонию в крепость и обороняли ее две недели. 27 августа военкор Александр Коц рассказал об оставлении ВС России территории колонии.

ЖЗЛ
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