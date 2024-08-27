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17:01, 27 августа 2024Россия

Военкор рассказал об оставлении ВС России колонии под Курском после двухнедельной обороны

Военкор Коц: ВС России выведены с территории колонии в Малой Локне под Курском

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России были выведены с территории женской исправительной колонии №11 в районе Малой Локни Курской области после двухнедельной обороны. Об этом рассказал военкор Александр Коц во время прямой трансляции на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отвечая на вопрос подписчика, Коц сообщил, что российские войска оставили территорию колонии, так как удерживать оборону уже не было смысла.

«Колония в Локне не наша. Из колонии все наши подразделения были выведены просто потому, что колония просто вся полыхала — она вся горела, вся была разрушена, и удерживать ее не было никакого смысла, просто похоронили бы там людей», — сообщил военкор. Журналист добавил, что войска отошли до следующего опорного пункта и закрепились там, а также смогли вывести с собой ряд гражданских лиц.

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Как ранее сообщало Министерство обороны России, пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил России у колонии в Малой Локне, Украина потеряла 10 единиц бронетехники и около 100 солдат.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло три недели. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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