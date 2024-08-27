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10:05, 27 августа 2024Россия

«Настоящая крепость». Российские бойцы отразили попытку прорыва ВСУ под Курском. Они заняли оборону в здании колонии

МО: ВС России не дали ВСУ прорваться в Малую Локню с помощью ИК

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Бойцы армии России отразили очередную попытку прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском. В этот раз противник попытался зайти в населенный пункт Малая Локня, заявили в Минобороны страны.

Наступление удалось пресечь благодаря тюремной зоне — российские солдаты заняли оборону в здании исправительной колонии № 11. «Возвели защитные сооружения по периметру и удерживали позиции в течение нескольких дней», — сообщили в оборонном ведомстве.

Пытаясь прорвать оборону Вооруженных сил (ВС) России, противник потерял 10 единиц бронетехники и около 100 солдат.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Исправительное учреждение превратили в крепость

Военные мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск «Север» при помощи бойцов пограничной службы выстояли, сумев грамотно организовать оборону спецобъекта.

Несмотря на то что войска противника обладали некоторым превосходством благодаря западным боевым машинам пехоты Marder и Stryker, российские солдаты оперативно взяли ситуацию под свой контроль.

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После эвакуации гражданского персонала и заключенных, ВС России превратили здание колонии в настоящую крепость. Оборонительные позиции были установлены как вокруг колонии, так и внутри учреждения. Бойцы возвели защитные сооружения по периметру всего комплекса и героически удерживали их в течение нескольких дней.

«Для недопущения прорыва боевиков ВСУ к населенному пункту, практически находясь в окружении, наши бойцы вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций», — сообщили в Минобороны.

В итоге мощные удары авиации и артиллерии армии России разбили наступление украинских войск, помешав противнику продвинуться в направлении Малой Локни.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Российские бойцы продолжают зачистку Курской области от ВСУ

Бойцы армии России продолжают зачищать Курскую область от украинских войск. За последнее время им удалось освободить от ВСУ два населенных пункта в регионе, сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что за последнее сутки ВС РФ окончательно зачистили деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. При этом, по словам военного, линия боевого соприкосновения «особых изменений не претерпела». Кроме того, Алаудинов добавил, что в ходе ожесточенных боев за указанные населенные пункты ВСУ потерпели огромные потери.

Ранее жители Курский области сообщали, что украинские военные расстреливали гражданские автомобили из танков. Для этого противник не пожалел восемь боевых машин, которые мешали мирному населению покинуть военную зону.

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      Наталья Анисеева
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