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00:44, 27 августа 2024Россия

Командир спецназа «Ахмат» отчитался о двух освобожденных от ВСУ поселках в Курской области

Алаудинов: ВС РФ освободили Нижнюю Паровую и Нечаев в Курской области

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили в Курской области два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

По его словам, подразделение «Арбат» окончательно зачистило от украинских войск деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. При этом линия боевого соприкосновения «особых изменений не претерпела».

Также, отметил Алаудинов, Вооруженные силы Украины понесли на этом участке серьезные потери.

26 августа в Минобороны России сообщили, что с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 6,2 тысячи бойцов, причем за сутки было уничтожено более 400 украинских военнослужащих. Помимо личного состава, противник лишился 73 танков, 33 боевых машин пехоты, 188 автомобилей, 404 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских орудий и 5 установок зенитных ракетных комплексов. Также российским войскам удалось уничтожить три американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

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      Марина Совина
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