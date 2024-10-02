Эксперт Матвийчук: отправка ВСУ на Курс способствовала продвижению РФ в зоне СВО

Отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область способствовала стремительному продвижению Вооруженных сил (ВС) России в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил скорость движения российских военных.

«На протяжении весны и лета мы громили оборонительные позиции ВСУ. Мы уничтожали их вооружения. Мы полностью обескровил бригады. Конечно же, это все способствовало тому, что мы подошли абсолютно подготовленные, уже с новой тактикой», — рассказал Матвийчук.

Военный эксперт также отметил, что производство техники и вооружения у ВС России поставлено на поток.

«Наши заводы восполняют те потери, которые у нас идут. То есть наши Вооруженные силы оказалась более боеспособными, чем ВСУ», — добавил он.

Авантюра [президента Украины Владимира] Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«Сегодня мы практически прорвали все боевые позиции подразделений Украины и развиваем наступление в направлении Краматорск, Днепропетровск», — заключил Матвийчук.

Ранее финский аналитик Паси Паройнен сообщил американской газете The Washington Post (WP), что Российская армия продвигается «с невиданной скоростью». Он отметил, что самые большие территориальные приобретения Россия хронологически совпадают со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

