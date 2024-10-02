Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:29, 2 октября 2024Мир

На Западе заявили о «невиданной скорости» продвижения Российской армии

WP: армия России продвигается в Донбассе с невиданной скоростью

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российская армия «с невиданной скоростью» продвигается в Донбассе. Об этом американской газете The Washington Post (WP) сообщил финский аналитик Паси Паройнен.

«Российские войска в августе и сентябре захватывают территории темпами, невиданными с 2022 года», — передает издание слова эксперта.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля 2022
«Это не легкая прогулка» Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
«Это не легкая прогулка»Как Россия проводит военную операцию в Донбассе и за счет чего взламывает оборону Украины?
26 февраля 2022

Паройнен отметил, что самые большие территориальные приобретения Россия хронологически совпадают со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Причем наибольшего продвижения Россия добилась на наиболее сложном участке фронта между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Угледаром, добавил аналитик.

Ранее Украина впервые признала факт ведения боев в Угледаре в Донецкой народной республике. По словам назначенного Киевом главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские военные находятся почти в центре города.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

      Власти российского города не стали обижаться на сравнение с «жопой»

      Уничтожение склада боеприпасов ВСУ под Часовым Яром попало на видео

      Россиянам назвали снижающий риск болезней почек напиток

      Медведев получил новую должность

      Подсчитан объем налогооблагаемых доходов россиян

      В России скоро появится интересный гаджет. Чем удивляет новый планшет от Huawei?

      Реклама

      ВС России нанесли удар по боевикам «Кракена» в Славянске

      Мужчина уместил в чемодан 15 килограммов метамфетамина и попался в аэропорту

      Россиян предупредили о снижении цен на ряд товаров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше