На Западе заявили о «невиданной скорости» продвижения Российской армии

WP: армия России продвигается в Донбассе с невиданной скоростью

Российская армия «с невиданной скоростью» продвигается в Донбассе. Об этом американской газете The Washington Post (WP) сообщил финский аналитик Паси Паройнен.

«Российские войска в августе и сентябре захватывают территории темпами, невиданными с 2022 года», — передает издание слова эксперта.

Паройнен отметил, что самые большие территориальные приобретения Россия хронологически совпадают со вторжением Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Причем наибольшего продвижения Россия добилась на наиболее сложном участке фронта между Артемовском (украинское название — Бахмут) и Угледаром, добавил аналитик.

Ранее Украина впервые признала факт ведения боев в Угледаре в Донецкой народной республике. По словам назначенного Киевом главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, российские военные находятся почти в центре города.