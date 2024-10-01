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18:15, 1 октября 2024Бывший СССР

Украинские власти впервые признали факт боев в Угледаре. Город скоро может перейти под контроль России

Украинские власти впервые признали продвижение ВС РФ к центру Угледара

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украинские власти впервые признали факт боев в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующее заявление сделал назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России находятся почти в центре Угледара, идут активные боевые действия, при этом в городе остаются 107 человек. Отмечается, что детей среди них нет.

Филашкин добавил, что из-за ведения боев в черте города туда сложно доставить гуманитарную помощь.

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Город скоро может перейти под контроль России

Как сообщает Shot, российские военнослужащие сфотографировали государственный флаг сразу в нескольких районах города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили практически все позиции в пределах населенного пункта. О переходе большей части города под контроль ВС РФ рассказали военный эксперт Борис Рожин и военный корреспондент Александр Коц.

«В городе еще продолжается зачистка. В центральной части города появились наши флаги», — подчеркнул Рожин. Он также назвал взятие Угледара важным оперативным успехом ВС России.

«Противник оказывает лишь очаговое сопротивление, организованной обороны больше нет», — добавил Коц.

Поднятие флага и Знамени Победы в одном из районов города подтвердил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Триколор над больничным комплексом подняли бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцирующейся на территории Забайкалья. «Так держать!» — написал Осипов.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ранее сообщалось об окружении Угледара российскими войсками

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявлял об одновременной атаке российских подразделений на украинские силы с нескольких направлений. По его данным, у ВСУ для отступления осталась одна дорога, но она находится под огневым контролем Российской армии.

«Из десяти [украинских военных] спастись удается максимум пятерым. Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни», — заключил Рогов.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, украинские военные попали в мини-котел. Если в ближайшие дни ВСУ не выведут подразделения из города, то в дальнейшем могут в принципе потерять возможность отступить, отметил он и заключил: «Угледар возвращается в состав ДНР».

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Раскрыты подробности о судьбе украинских военных в Угледаре

Украинский военный с позывным Мучной сообщил, что пути отхода из Угледара находятся под огневым контролем Российской армии, поэтому «выходят далеко не все». «Остается мало времени на то, чтобы покинуть город», — подчеркнул он.

В СМИ появилась информация, что сотни украинских военных могли «оказаться в ловушке» в городе, пока российские войска завершают его окружение и идут в наступление.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков предрек гибель группировки ВСУ в Угледаре из-за отсутствия приказа покинуть город. По его словам, украинские подразделения должны были избежать окружения, а раз остались, то прекрасно понимают, что все погибнут. Экс-полковник СБУ отметил, что ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки действий ВС РФ.

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      Александра Д Борисова
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