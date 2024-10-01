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16:01, 1 октября 2024Бывший СССР

Названо возможное число попавших в окружение в Угледаре бойцов ВСУ

Telegraph: сотни бойцов ВСУ могли попасть в окружение в Угледаре

Фото: Reuters

Сотни бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли попасть в окружение в Угледаре. Такое возможное число назвала газета Telegraph.

Как допускается, сотни военных ВСУ могли «оказаться в ловушке» в городе, пока российские войска завершают его окружение и идут в наступление.

Согласно данным Telegram-канала Mash, бои за Угледар шли 31 месяц. 1 октября появились сообщения об отходе ВСУ из города. Как сообщалось, украинские военные отступили на север. Уточнялось, что город перешел под контроль российских сил. Военный эксперт Борис Рожин заявлял о зачистке населенного пункта. По его данным, в центре Угледара появились флаги России.

Ранее в ДНР также сообщили, что ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, а российские военные перекрыли две большие трассы.

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      Кристина Есикова
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