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15:16, 1 октября 2024Россия

Российские военные подняли триколор над одним из районов Угледара в ДНР

Глава Забайкалья Осипов: ВС РФ подняли флаг над больничным комплексом Угледара

Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) подняли государственный флаг и Знамя Победы над больничным комплексом — одним из районов Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, триколор подняли бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии, дислоцирующейся на территории Забайкалья.

«Так держать!» — прокомментировал достижение российских военных Осипов.

По подсчетам Telegram-канала Mash, бои за Угледар велись 31 месяц. Военный эксперт Борис Рожин заявил, что группировка Вооруженных сил Украины покинула город и отошла на север, а Угледар перешел под контроль России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин регулярно получает доклады по оперативной обстановке в районе города.

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      Марк Леонов
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