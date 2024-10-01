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14:31, 1 октября 2024Бывший СССР

ВСУ попали в мини-котел в Угледаре

Кимаковский: в Угледаре ВСУ попали в мини-котел, две трассы перекрыты

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

По его словам, если в ближайшие дни ВСУ не выведут свои подразделения из города, то в дальнейшем могут в принципе потерять возможность отступить. При этом в случае ухудшения погодных условий украинские войска не смогут эвакуировать даже погибших.

Он добавил, что появилась информация о планах украинской армии вывести из Угледара 72-ю отдельную бригаду, но решение президента Украины Владимира Зеленского задержать ее, пока он будет на Генассамблее ООН, стало для этой бригады
фатальным. Кимаковский выразил мнение, что после ее вывода останутся очень небоеспособные части и подразделения.

«Угледар возвращается в состав ДНР», — заключил он.

Ранее стало известно об окружении Угледара российскими войсками. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что позициям ВСУ наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».

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      Илья Таксюр
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