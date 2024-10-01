Стало известно об окружении Угледара российскими войсками

Рогов: ВС России фактически окружили Угледар и контролируют дорогу из города

Вооруженные силы (ВС) России фактически окружили Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, российские подразделения одновременно атакуют украинские войска в Угледаре с нескольких направлений, выдавливая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на север. Рогов добавил, что по позициям ВСУ наносятся удары артиллерией, авиацией и тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек».

Он также сообщил, что у ВСУ для отступления осталась одна дорога, находящаяся под огневым контролем Российской армии. Поэтому только половине подразделений ВСУ в Угледаре удастся вырваться из окружения.

«К примеру, из десяти спастись удается максимум пятерым. Угледар стал примером очередного котла для боевиков ВСУ, которым ранее предлагали сложить оружие, сдаться и сохранить свои жизни», — заключил Рогов.

Ранее бывший полковник Службы безопасности Украины предрек гибель ВСУ в Угледаре. По его словам, это случится из-за отсутствия приказа от командования покинуть город.

