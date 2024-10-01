Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ в Угледаре погибнут без приказа покинуть город

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре погибнут без приказа покинуть город. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иноагентом) на YouTube.

Стариков предрек гибель группировки ВСУ в Угледаре из-за отсутствия приказа от командования покинуть город. Он подчеркнул, что украинские подразделения должны были избежать окружения.

«А раз остались, то они прекрасно понимают, что все погибнут», — заявил экс-полковник СБУ. Офицер добавил, что ВСУ оказались в таком положении из-за недооценки действий Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее солдаты обороняющей Угледар 72-й отдельной механизированной бригады (ОМбр) ВСУ обвинили командование в обмане из-за оттягивания ротации по надуманным причинам. Отмечается, что большинство раненых невозможно вывезти из города.