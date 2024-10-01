Украинский военный заявил о попытках ВСУ покинуть Угледар

Украинский военный с позывным Мучной заявил о попытках ВСУ покинуть Угледар

Солдаты Вооруженных сил Украины ценой высоких потерь пытаются покинуть город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил украинский военный с позывным Мучной, передает ТАСС.

По его словам, пути отхода для ВСУ находятся под огневым контролем Российской армии, поэтому «выходят далеко не все». «Остается мало времени на то, чтобы покинуть город», — подчеркнул он.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ попали в мини-котел в Угледаре, перекрыты две большие трассы. По его словам, если в ближайшие дни ВСУ не выведут свои подразделения из города, то в дальнейшем могут в принципе потерять возможность отступить. При этом в случае ухудшения погодных условий украинские войска не смогут эвакуировать даже погибших.