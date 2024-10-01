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16:49, 1 октября 2024Бывший СССР

На Украине подтвердили продвижение ВС России в центр Угледара

«РБК-Украина»: ВС России почти в центре Угледара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России находятся почти в центре Угледара в Донецкой народной республике, идут активные боевые действия. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, передает «РБК-Украина».

По его словам, в городе остаются 107 человек, детей удалось эвакуировать. Он добавил, что этим людям чрезвычайно сложно доставить гуманитарную помощь, медикаменты и воду из-за боевых действий. Филашкин подчеркнул, что в Угледаре крайне тяжелая гуманитарная ситуация и что доставить помощь также тяжело в Торецк, где остаются около полутора тысяч человек, большинство из которых не хочет выезжать.

Ранее стало известно, что военные Вооруженных сил Украины ценой высоких потерь пытаются покинуть город Угледар. Сообщается, что пути отхода для украинской армии находятся под огневым контролем ВС России.

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      Илья Таксюр
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