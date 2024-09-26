Военкор Лисицын опубликовал записки солдат ВСУ, ликвидированных под Курском

Российский военный корреспондент Евгений Лисицын опубликовал в сети предсмертные записки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были ликвидированы в Глушковском районе Курской области.

В одной из них украинский солдат винит в своей участи полковника, однако его фамилия написана слишком неразборчиво. По словам бойца, старший по званию бросил подразделение «на мясо». «Поддержки нет. Долго мы не продержимся», — пишет военный.

Автор второй записки заявил, что ВСУ были отправлены на верную погибель в российский регион. «Мы все погибли. [Президент Украины Владимир] Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский — будьте прокляты!» — оставил послание украинец.

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

На курском направлении не осталось мотивированных подразделений ВСУ

На курском направлении закончились мотивированные подразделения ВСУ. О полном упадке морального духа в рядах противника сообщил военкор Александр Коц.

Пошли [сдаваться в плен] силы закрепления. Сейчас в основном попадается вялый пластилин, который свой первый боевой опыт (и не самый удачный) получил в Курской области. Есть те, кого на улице Винницы или Сум схватили всего три недели назад Александр Коц военный корреспондент

Коц отметил, что атакующие регион украинские военные действуют крайне слабо. По его словам, войска противника все чаще отступают, покидая позиции.

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подтвердил данную информацию, подчеркнув, что ВСУ сейчас каждый день теряют большое количество военной техники, что также негативно сказывается на моральном духе армии страны.

По словам военного, российские солдаты за сутки сумели подбить вражеский бронетранспортер М113, а также уничтожили несколько пикапов и минометов. «Противник на нескольких участках оказался в очень тяжелом состоянии, положение дел у него не из лучших. Он потихоньку начинает бросать позиции, отходить, где успевает», — проинформировал о ситуации Алаудинов.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командиры отправляли украинских бойцов в Курскую область прямо с полигонов

Украинский пленный заявил, что для вторжения в Курскую область командование отправляло военных прямо с полигонов.

Наша бригада недавно сформирована, у нас одни старики и больные люди, простая бригада. Нас с полигонов всех забрали и на позиции кинули украинский военнопленный

По его словам, сейчас на Украине продолжают отлавливать и насильно доставлять в военкомат всех мужчин. Исключение делают разве что для студентов и тех, у кого есть бронь.