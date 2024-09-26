Репортер France24 Трент незаконно проникла в Курскую область и сняла сюжет

Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила Курскую область. Отснятый ей сюжет был опубликован на официальном сайте канала.

Она вместе с «небольшой группой журналистов» посетила несколько деревень в захваченной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области. Были ли репортеры прикреплены к какому-либо подразделению ВСУ или они действовали на свой страх и риск — не раскрывается.

Один из местных жителей рассказал ей, что восторгается президентом России Владимиром Путиным. Также она наблюдала, как женщина, с трудом сдерживая слезы, обращалась к украинским военным: «Почему бы вам просто не вывести нас всех и не расстрелять? Вы думаете, что во всем виноваты мы!» — кричала она.

ФСБ узнала минимум о шести иностранных журналистах в курском приграничье

Ранее журналисты австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области и под «присмотром» беспилотника пообщались с украинскими военными в Судже. «Те немногие люди, которые встречаются нам на улице, не хотят разговаривать», — отмечается в репортаже.

Также на территорию Курской области незаконно проникла журналистка газеты The Times Кэтрин Филп. Она пообщалась с жителями Суджи, а также побывала в находящейся рядом деревне.

МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов в связи с незаконными проникновением на территорию Курской области. Среди них три журналиста с Украины и по одному журналисту из США, Германии и Италии.

Российская ФСБ возбудила уголовные дела против побывавших в Курской области журналистов из ФРГ и с Украины. Кроме того, перед этим ведомство возбудило дело в отношении сотрудников СМИ из Италии, также незаконно проникших в приграничный регион.

Украина пригласила ООН в Курскую область

16 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвал в Курскую область представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК). В Москве назвали провокацией приглашение Киева посетить захваченные украинскими военные населенные пункты.

Рассчитываем на то, что подобные заявления не будут восприниматься адресатами. Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на приглашение Киева. Он указал, что представители Всемирной Организации готовы к посещению региона. Однако, уточнил он, без соответствующего разрешения от России такой шаг предпринят не будет.

В МККК также заявили, что их представители могут посетить Курскую область, но только при двух условиях. Во-первых, гуманитарная организация потребовала гарантии безопасности. «Второе — необходимо соглашение между двумя сторонами, чтобы они договорились, как такая операция может быть проведена», — сообщили там.