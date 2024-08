Журналистка издания The Times Филп незаконно побывала в Курской области

Журналистка британской газеты The Times Кэтрин Филп незаконно побывала в Курской области и выпустила на эту тему соответствующий материал. Статья доступна на сайте издания.

Филп побывала в Судже, где взяла комментарии у нескольких местных жительниц. Она также посетила близлежащую деревню, где стала свидетельницей того, как представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывал местным жителям фильм о спецоперации на Украине, освещающий ее с точки зрения Киева.

Кроме того, ранее Курскую область незаконно посетил журналист британского издания The Sun Джером Старки. И в материале The Sun, и в статье The Times опубликованы снимки фотографа Иэна Уиттакера.