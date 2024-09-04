Корреспонденты ABC Дисс и Йенг незаконно побывали в Судже и сделали репортаж

Корреспонденты известной австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области. Сделанный там репортаж опубликован на сайте компании.

В материале отмечается, что группа иностранных журналистов посетила Суджу. Создатели материала пообщались с украинскими военными. «Те немногие люди, которые встречаются нам на улице, не хотят разговаривать», — отмечается в репортаже.

Также журналисты ABC утверждают, что их машину преследовал беспилотник.

Ранее стало известно, что на территорию Курской области незаконно проникла журналистка газеты The Times Кэтрин Филп. Она пообщалась с жителями Суджи, а также побывала в находящейся рядом деревне.

27 августа ФСБ возбудила уголовные дела против журналистов из Германии и с Украины, незаконно работавших в Курской области. Перед этим фигурантами уголовного дела стали итальянские журналисты, проникшие в регион без разрешения.