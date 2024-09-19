В МККК назвали два условия для посещения Курской области

МККК заявил, что может посетить Курскую область при соглашении Москвы и Киева

Международный Комитет красного креста (МККК) может посетить Курскую область при условии, если Украина и Россия достигнут соглашения о проведении такой операции в приграничье. Об этом, озвучивая два условия для визита, сообщили в российском офисе организации, передает РИА Новости.

«Первое — нужны гарантии безопасности. Второе — необходимо соглашение между двумя сторонами, чтобы они договорились, как такая операция может быть проведена», — сообщили в организации.

Там подчеркнули, что МККК просил о доступе в Курскую область с самого начала эскалации ситуации на границе. До того, как обсуждать гарантии безопасности, важно, чтобы стороны договорились между собой.

15 сентября Сибига сообщил о приглашении ООН и МККК присоединиться к гуманитарной миссии в Курской области. Отвечая на приглашение Сибиги «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области», в МККК заявили, что сотрудники готовы посетить регион. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также подчеркивал, что в организации готовы к посещению региона, но могут это сделать только при соответствующем разрешении от России.

В Кремле сочли предложение украинской стороны «чистого рода провокацией» и заявили, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных заявлений.