Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:30, 19 сентября 2024Россия

В МККК назвали два условия для посещения Курской области

МККК заявил, что может посетить Курскую область при соглашении Москвы и Киева

Фото: Julian Stratenschulte / Global Look Press

Международный Комитет красного креста (МККК) может посетить Курскую область при условии, если Украина и Россия достигнут соглашения о проведении такой операции в приграничье. Об этом, озвучивая два условия для визита, сообщили в российском офисе организации, передает РИА Новости.

«Первое — нужны гарантии безопасности. Второе — необходимо соглашение между двумя сторонами, чтобы они договорились, как такая операция может быть проведена», — сообщили в организации.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

Там подчеркнули, что МККК просил о доступе в Курскую область с самого начала эскалации ситуации на границе. До того, как обсуждать гарантии безопасности, важно, чтобы стороны договорились между собой.

15 сентября Сибига сообщил о приглашении ООН и МККК присоединиться к гуманитарной миссии в Курской области. Отвечая на приглашение Сибиги «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области», в МККК заявили, что сотрудники готовы посетить регион. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также подчеркивал, что в организации готовы к посещению региона, но могут это сделать только при соответствующем разрешении от России.

В Кремле сочли предложение украинской стороны «чистого рода провокацией» и заявили, что Москва рассчитывает на трезвую оценку подобных заявлений.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Приехали на «стрелку»: силовики задержали более 20 человек после драки со стрельбой в российском регионе

      Названы цели Зеленского во время визита в США

      Блогеры в России стали меньше зарабатывать

      В Киеве сожгли несколько автомобилей военных

      Мужчинам рассказали о действенных методах продления полового акта

      Раскрыта стоимость флагманской новинки Lada

      Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области

      Трамп посетит родину теории заговора о поедающих домашних животных мигрантах

      В МВД перечислили меры для находящихся в реестре нелегальных мигрантов

      Москвичам предрекли аномальный октябрь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше