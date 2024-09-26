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06:23, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Журналистка из Франции незаконно посетила Курскую область

Журналистка France24 Трент незаконно сняла материал в Курской области

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Журналистка французского телеканала France24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила Курскую область. Отснятый ей материал был опубликован на официальном сайте канала.

Вместе с «небольшой группой журналистов» она посетила несколько деревень в захваченной Вооруженными силами Украины (ВСУ) части Курской области.

До этого МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов в связи с незаконным проникновением на территорию Курской области. Среди них три журналиста с Украины и по одному журналисту из США, Германии и Италии.

Ранее журналисты австралийской корпорации ABC Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг незаконно побывали в Курской области и пообщались с украинскими военными в Судже. «Те немногие люди, которые встречаются нам на улице, не хотят разговаривать», — отмечается в репортаже.

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      Артём Верейкин
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