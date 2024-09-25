Помощник Путина сообщил о скором освобождении Курской области от ВСУ. Что известно о боях в регионе?

Дюмин: ВСУ скоро вытеснят из Курской области, у Генштаба есть план

В скором времени Курскую область полностью освободят. Такое обещание дал помощник президента России Владимира Путина Алексей Дюмин.

Он уточнил, что основывает свой прогноз на существующем плане Генштаба. «Нет сомнений, что противник должен быть выдавлен из региона», — сказал помощник российского президента.

Власти выясняют судьбу тысячи пропавших без вести граждан

Недавно российские власти заявили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывезли из Курской области по меньшей мере одну тысячу жителей. На фоне этого уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила украинцев составить их списки. Она направила официальный запрос Украине на этот счет.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В настоящее время точное число вывезенных на Украину россиян неизвестно. При этом к Москальковой уже успели обратиться с просьбой выяснить судьбу их близких более тысячи человек. Все эти люди могли оказаться на временно подконтрольной ВСУ территории.

В свою очередь, глава российского региона Алексей Смирнов сообщал, что удалось найти уже более 300 жителей, ранее считавшихся пропавшими без вести. По его данным, с начала боев в Курской области было рассмотрено более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родственниками.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ создавали концлагеря для россиян. О наличии прямых свидетельств создания военными ВСУ концлагерей в российском приграничье говорила и представитель МИД России Мария Захарова.

Военные рассказали об освобождении российских сел от ВСУ

По последним данным, российские войска активно сдвигают силы Украины в приграничье. Командир спецназа «Ахмат» доложил, что попытки ВСУ улучшить позиции и занять высоты в российском регионе терпят провал. «Противник уже перестал даже пытаться продавиться на тех участках, где стоят наши ребята», — отметил он.

Алаудинов 24 сентября также сообщил об освобождении 12 населенных пунктов под Курском.

20 сентября командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба с позывным Абхаз сообщил о стратегическом значении освобождения села Борки. По его мнению, это приблизило российские войска к взятию в кольцо подразделения ВСУ в Суджанском районе. «Украина давно в котле не варилась, так что создадим для нее котел», — отметил командир.

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Минобороны доложило об успешном отражении украинских атак

25 сентября Минобороны рассказало, что российские войска пресекли ротацию ВСУ в приграничье. Все это было сделано благодаря дронам десантников — они уничтожили почти отделение украинской пехоты. Кроме того, российские беспилотники вели бои с дронами ВСУ в небе над российским регионом.

В зоне специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки ВСУ потеряли 2090 бойцов, часть этих сил приходится на Курскую область. Тем временем боец «Пятнашки» с позывным Аккорд указал, что рано или поздно украинские силы истощатся. Он отметил, что ВС РФ взяли под полный огневой контроль каналы снабжения ВСУ в регионе.

24 сентября также велись бои в направлении Любимовки. Кроме того, войска ВСУ трижды хотели прорваться через российскую границу, но все их попытки потерпели неудачу.

Украинские войска вторглись в Курскую область в начале августа. В приграничном регионе до сих пор продолжаются бои. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что ВС России начали масштабное вытеснение сил противника в приграничье.