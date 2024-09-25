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17:03, 25 сентября 2024Россия

Помощник Путина спрогнозировал скорое освобождение Курской области

Помощник президента Дюмин заявил, что Курскую область освободят в скором времени

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Помощник президента России Алексей Дюмин заявил, что в скором времени территория Курской области будет полностью освобождена, передает ТАСС.

Он основывает свой прогноз на существующем плане Генштаба. Российские военные мужественно сражаются на курском направлении, отметил Дюмин.

«Нет сомнений, что противник будет выдавлен из региона», — сказал помощник главы государства.

До этого стали известны подробности боев в 60 километрах от Курска. В Минобороны уточнили, что украинских солдат заметили в направлении населенного пункта Любимовка. По данным ведомства, атаки удалось отразить российским военным подразделения группировки войск «Север».

Еще раньше в российском оборонном ведомстве отчитались о трех попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.

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      Анна Щербакова
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