Стали известны подробности боев в 60 километрах от Курска

За минувшие сутки, 24 сентября, российские войска отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев стали известны по итогу брифинга Минобороны России.
Бои велись в направлении населенного пункта Любимовка, который находится в 60 километрах от Курска. По данным ведомства, атаки удалось отразить российским военным подразделения группировки войск «Север».
Потери украинских войск в результате сражений составили до 15 человек. Уточняется, что одного украинского солдата взяли в плен. Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.
Ранее Минобороны России заявило о трех попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.