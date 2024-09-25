Стали известны подробности боев в 60 километрах от Курска

Минобороны: российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области

За минувшие сутки, 24 сентября, российские войска отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев стали известны по итогу брифинга Минобороны России.

Бои велись в направлении населенного пункта Любимовка, который находится в 60 километрах от Курска. По данным ведомства, атаки удалось отразить российским военным подразделения группировки войск «Север».

Потери украинских войск в результате сражений составили до 15 человек. Уточняется, что одного украинского солдата взяли в плен. Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ранее Минобороны России заявило о трех попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.