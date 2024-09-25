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15:23, 25 сентября 2024Россия

Стали известны подробности боев в 60 километрах от Курска

Минобороны: российские войска отразили две контратаки ВСУ в Курской области
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За минувшие сутки, 24 сентября, российские войска отразили две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Подробности боев стали известны по итогу брифинга Минобороны России.

Бои велись в направлении населенного пункта Любимовка, который находится в 60 километрах от Курска. По данным ведомства, атаки удалось отразить российским военным подразделения группировки войск «Север».

Потери украинских войск в результате сражений составили до 15 человек. Уточняется, что одного украинского солдата взяли в плен. Кроме того, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля.

Ранее Минобороны России заявило о трех попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.

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      Елена Торубарова
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