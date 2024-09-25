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15:14, 25 сентября 2024Россия

Минобороны рассказало о попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области

Минобороны России заявило о попытках прорыва ВСУ через границу в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за сутки попытались прорваться через границу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении.

Во время боестолкновений противник потерял до 50 бойцов, боевую машину пехоты, три танка, боевую бронированную машину и автомобиль.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее стало известно, что командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ. Так он прокомментировал ролики, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чеченскую Республику, чтобы пообщаться с родными.

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      Никита Абрамов
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