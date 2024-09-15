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04:08, 15 сентября 2024Россия

Алаудинов отказал бывшим бойцам «Ахмата» в просьбе вытащить их из плена ВСУ

Алаудинов заявил, что не собирается спасать сдавшихся в плен экс-бойцов «Ахмата»

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Kremlin / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою позицию он объяснил в Telegram-канале.

Он прокомментировал ролики, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чеченскую республику, чтобы пообщаться с родными. «И там идет установка: "Скажите Апти Алаудинову, он знает как нас обменять"», — заявил командир спецназа.

Алаудинов подчеркнул, что разделяет сдавшихся без боя добровольно и против своей воли. Он отметил, что сдача в плен является для чеченца позором, который можно смыть только кровью. Он посоветовал ВСУ оставить пленных чеченцев себе и больше не звонить с данным вопросом.

Ранее Алаудинов рассказал, что пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен в ходе боев под Курском.

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      Марина Совина
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