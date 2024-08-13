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15:36, 13 августа 2024Россия

Соратник Кадырова раскрыл число сдавшихся в украинский плен чеченцев под Курском

Алаудинов заявил, что пять военных из «Ахмат-Чечни» сдались в плен под Курском

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в украинский плен в ходе боев под Курском. Число раскрыл соратник главы Чечни Рамзана Кадырова генерал-майор Апти Алаудинов. Подробный комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram.

Алаудинов пояснил, что в Чечне есть множество военных подразделений и его бойцы из спецназа «Ахмат» не были схвачены противником. По словам Алаудинова, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен.

Соратник Кадырова заверил, что ему уже известны имена и фамилии тех бойцов, которые сдались Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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«Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец», — заявил Алаудинов. Он добавил, что 13 августа бойцам подразделения «Ахмат» вместе с военнослужащими второй бригады спецназа и 810-го полка удалось уничтожить большое количество украинской техники.

Накануне Алаудинов назвал вбросами Киева сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в украинский плен.

Бои с ВСУ в Курской области длятся уже неделю. Под контролем противника в приграничном регионе, по последним данным, находятся 28 населенных пунктов.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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