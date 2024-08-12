Алаудинов прокомментировал сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в плен ВСУ

Алаудинов назвал вбросами Киева сообщения о сдаче бойцов «Ахмата» в плен ВСУ

Сообщения о сдаче в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) бойцов спецназа «Ахмат» в Курской области, является вбросами со стороны Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник делает очень много вбросов о сдающихся в плен бойцах спецназа "Ахмат", про бойцов "Аида", много всего. Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», — прокомментировал подобные сообщения Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» заявил о рекордных потерях ВСУ на курском направлении. По его словам, только в районе Мартыновки и Суджи за сутки российские военные уничтожили танк, 9 пикапов, 13 бронированных машин, 7 БТР-БМП и другую военную технику.

Утром 6 августа ВСУ нанесли массированный удар по Курской области, обстреляв приграничный город Суджа. Затем украинские войска при поддержке танков и боевых бронированных машин атаковали государственную границу России. В последующие дни бои на территории региона продолжились.