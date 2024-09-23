Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:58, 23 сентября 2024Россия

Губернатор Курской области рассказал о судьбе пропавших без вести россиян

Смирнов: в Курской области удалось найти более 300 пропавших без вести жителей
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: @gubernator_46

В Курской области удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей. О судьбе пропавших россиян рассказал губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию поступило более 770 заявлений от жителей, утративших связь с родственниками и близкими. «Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — отметил губернатор.

На сегодняшний день при освобождении нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых искали по запросам родственников. Еще 101 жителя нашли сотрудники полиции.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

«В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — рассказал Смирнов, добавив, что поиск людей также осложняется отсутствием информации о них в местных администрациях.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. 20 сентября сообщалось, что за неделю из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это особенный визит». Зеленский обратился к украинцам из военного самолета по пути в США

      В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

      Эрдоган обвинил США в подрыве доверия из-за санкций

      Новое фото Ирины Болгар с Павлом Дуровым и его братом смутило пользователей сети

      Осужденный на 13 лет за госизмену россиянин попытался оспорить приговор

      Мишустин назвал главный фактор экономического прогресса России

      Экспортный «Ланцет» впервые покажут за рубежом

      Депутат Госдумы рассказал об охране в школе во время нападения ученика на школьников

      В России возбудили 36 дел после пыток пленных украинскими военными

      Россиянам дали советы по продаже старой дачи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше