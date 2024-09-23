Губернатор Курской области рассказал о судьбе пропавших без вести россиян

Смирнов: в Курской области удалось найти более 300 пропавших без вести жителей

В Курской области удалось найти более 300 ранее считавшихся пропавшими без вести жителей. О судьбе пропавших россиян рассказал губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию поступило более 770 заявлений от жителей, утративших связь с родственниками и близкими. «Среди них есть коллективные обращения от организаций, разыскивающих сразу нескольких сотрудников», — отметил губернатор.

На сегодняшний день при освобождении нескольких населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из которых искали по запросам родственников. Еще 101 жителя нашли сотрудники полиции.

«В основном это пожилые люди, которые были вынуждены спешно покинуть свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или проживают у родственников», — рассказал Смирнов, добавив, что поиск людей также осложняется отсутствием информации о них в местных администрациях.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе. 20 сентября сообщалось, что за неделю из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.