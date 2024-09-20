Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:54, 20 сентября 2024Россия

Раскрыто число эвакуированных из 15-километровой зоны на границе с Украиной россиян

За неделю из Курской области эвакуировали более 6 тысяч местных жителей
СюжетНаселение России:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

За неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. Число раскрыли в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Уточняется, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами. В частности, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.

Кроме того, по индивидуальным заявкам из серой зоны вывезли 1339 человек, добавили в МЧС. Ранее представитель министерства объяснял, что серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

«В пунктах временного размещения в 32 регионах России находятся порядка 11 тысяч человек (...) За прошедшую неделю 100 жителям приграничья удалось установить связь с родственниками», — отметили в ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что жители Суджи попросили власти позволить мирному населению покинуть город. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Кремль не получал обращений от жителей города по поводу создания гуманитарного коридора.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      Угледарская группировка ВСУ попала в оперативное окружение. Что известно о боях на этом направлении?

      16-летний москвич попал в реанимацию из-за спора о чесноке

      Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

      В Донецке заочно осудили наемника из Латвии

      В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

      Катя Лель рассказала о доведении до анорексии

      Израиль поразил члена руководства «Хезболлы» в результате удара по Бейруту

      Москвичам посоветовали быть осторожными из-за грядущих заморозков

      ФАС одобрила слияние Wildberries и Russ

      Минобороны отчиталось о сбитых украинских истребителях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше