Раскрыто число эвакуированных из 15-километровой зоны на границе с Украиной россиян

За неделю из Курской области эвакуировали более 6 тысяч местных жителей

За неделю из Курской области эвакуировали более шести тысяч местных жителей. Число раскрыли в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

Уточняется, что люди выезжали в безопасные районы как самостоятельно, так и организованными колоннами. В частности, из 15-километровой зоны на границе с Украиной вывезли 5,7 тысячи человек.

Кроме того, по индивидуальным заявкам из серой зоны вывезли 1339 человек, добавили в МЧС. Ранее представитель министерства объяснял, что серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

«В пунктах временного размещения в 32 регионах России находятся порядка 11 тысяч человек (...) За прошедшую неделю 100 жителям приграничья удалось установить связь с родственниками», — отметили в ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в приграничном регионе.

«Коммерсантъ» ранее сообщал, что жители Суджи попросили власти позволить мирному населению покинуть город. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что Кремль не получал обращений от жителей города по поводу создания гуманитарного коридора.