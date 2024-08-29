Названо число эвакуированных за сутки из серой зоны в Курской области

МЧС: 12 человек эвакуировали за сутки из серой зоны в Курской области

Из серой зоны в Курской области за сутки эвакуировали 12 человек. Число россиян, вывезенных из приграничья, назвал замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров, передает ТАСС.

По словам Шарова, эвакуация населения проводилась по индивидуальным заявкам.

Представитель министерства объяснил, что серыми зонами называют участки в зоне боевых действий, которые находятся между позициями противостоящих сил.

Как уточнили в МЧС, всего в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 11,5 тысячи жителей Курской области. В готовности в 56 регионах России находятся 516 ПВР, которые рассчитаны на 44 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в эвакуации Минобороны и спасателям помогают волонтеры. В частности, они помогают связаться друг с другом членам семей, чьи родственники живут в приграничье.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области ведутся уже больше трех недель. В регионе действует режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера. По официальным данным Минобороны, с момента вторжения в Курскую область ВСУ потеряли до 7450 бойцов.