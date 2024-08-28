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16:53, 28 августа 2024Россия

МЧС рассказало об эвакуации россиян из серой зоны Курской области

МЧС заявило о совместной с Минобороны эвакуации жителей серой зоны под Курском
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министерство обороны совместно с МЧС ведет эвакуацию жителей серой зоны под Курском. Об этом заявили в Telegram-канале спасательной службы.

Как рассказали в МЧС, в эвакуации Минобороны и спасателям помогают волонтеры. За минувшие сутки спасатели помогли связаться друг с другом членам 58 семей, чьи родственники жили в приграничье. Так называемая серая зона — участок в зоне боевых действий, который находится между позициями противостоящих сил.

Как сообщалось ранее, жителям приграничных районов Курской области приходилось спасаться от солдат Вооруженных сил Украины в кустах и в воде.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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      Марк Леонов
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