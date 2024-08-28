Жители Курской области рассказали следствию о спасении от ВСУ в кустах и реке

Жители Курской области рассказали, что спасались от ВСУ в реке и кустах

Эвакуированные из Суджанского района Курской области местные жители рассказали, как прятались от военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кустах и реке. Об этом в среду, 28 августа, со ссылкой на военное следствие Следственного комитета России сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жители региона рассказали, что вместе с детьми спасались в реке и прятались в кустах от украинских военных, которые обстреливали улицы и жилые дома, где жили гражданские. Одна из эвакуированных женщин сообщила, что ВСУ обстреливали машины. Так, они расстреляли автомобиль семьи, пытавшейся выехать через село Гуево. Водитель был ранен, жена получила контузию.

По словам женщины из села Гуево, люди выбирались по реке вплавь и на лодках, поскольку ВСУ перекрыли выездную дорогу.

Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи.

По данным российского Минобороны, за минувшие сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 380 военнослужащих, 30 единиц бронетехники, в том числе танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин. Также уничтожены шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.