Житель Курска рассказал об эвакуации матери из Суджи

Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи. Его слова приводит РИА Новости.
Отмечается, что женщина пропала во время обстрелов 6 августа. Ее сын незамедлительно начал поиски, воспользовался помощью волонтеров и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю.
«Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была – в халате, в тапочках», — рассказал он.
Мужчина рассказал, что женщина заблудилась: «Вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила».
6 августа в курском приграничье российские бойцы вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в Курской области пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей. 20 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено.