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06:43, 28 августа 2024Россия

Житель Курска рассказал об эвакуации матери из Суджи

Искавший мать житель Курска рассказал, что она прошла около 50 км под обстрелами

Фото: Thomas Peter / Reuters

Житель Курска Сергей Катречко, искавший почти неделю собственную мать, рассказал что женщина за 14 часов прошла почти 50 километров пешком, спасаясь от обстрелов и эвакуируясь из приграничной Суджи. Его слова приводит РИА Новости.

Отмечается, что женщина пропала во время обстрелов 6 августа. Ее сын незамедлительно начал поиски, воспользовался помощью волонтеров и полиции. Найти пропавшую удалось спустя почти неделю.

«Она прошла около 50 километров, она ходила, она вышла в чем была – в халате, в тапочках», — рассказал он.

Мужчина рассказал, что женщина заблудилась: «Вышла не знает где, лесами, посадками, полями, где она только не ходила».

6 августа в курском приграничье российские бойцы вступили в бой с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции. По последним данным, в Курской области пострадали более 140 человек, спасти не удалось 17 жителей. 20 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что продвижение ВСУ в Суджанском районе Курской области остановлено.

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      Юлия Мискевич
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