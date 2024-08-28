В Минобороны России назвали потери ВСУ на курском направлении за сутки

Минобороны России: за сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 380 военных

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на курском направлении до 380 военнослужащих. Об этом заявили журналистам в Минобороны России.

Помимо этого, Киев потерял 30 единиц бронетехники, в том числе: танк, боевую машину пехоты и 28 боевых бронированных машин. Также уничтожены шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

В ведомстве добавили, что операция по отражению вторжения формирований ВСУ в Курскую область продолжается. Помимо ударов по украинским войскам на российской территории, атакуются их резервы в Сумской области Украины.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские войска нанесли серьезное поражение подразделениям ВСУ в Курской области. Генерал-майор подчеркнул, что его подразделения сожгли две единицы украинской техники, а также ликвидировали «очень большое» количество пехоты.