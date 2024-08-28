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06:49, 28 августа 2024Россия

Российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов

Алаудинов заявил о нанесении крупного поражения ВСУ в Курской области

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска в Курской области нанесли серьезное поражение подразделениям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Сегодня день у наших ребят действительно был тяжелый. Но сегодня мы действительно нанесли очень серьезное поражение противнику. Противник уже не катается у нас таким количеством транспорта, как до сих пор

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Он уточнил, что его подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские бойцы появились на участке «Ахмата». Кроме того, по его словам, уничтожено «очень большое» количество пехоты.

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27 августа 2024

Российские Ка-52М и Ми-8 уничтожили силы ВСУ в курском приграничье

Как сообщили в Минобороны России в среду, 28 августа, экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области.

Удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника — живой силе и бронированной военной технике. Согласно докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.

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24 августа 2024

ВСУ потеряли в Курской области более 6600 бойцов

27 августа российское военное ведомство сообщило, что за все время боевых действий с момента вторжения ВСУ в Курскую область противник потерял более 6600 бойцов.

Помимо живой силы, ВСУ лишились 73 танков, 34 боевых машин пехоты, 62 БТР, 432 боевых бронированных машин, а также 25 артиллерийских орудий.

Также российские войска смогли уничтожить четыре установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных из США, одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и установку разминирования УР-77.

Бои с украинскими войсками в Курской области идут с 6 августа. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

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      Марина Совина
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