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05:22, 28 августа 2024Россия

Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области

МО: вертолеты Ка-52М и Ми-8 уничтожили силы ВСУ в курском приграничье

Фото: Reuters

Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Экипажи армейской авиации на вертолете Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в сводке.

Как уточняется, удар наносился авиаракетами по разведанным целям противника. По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены, добавили в МО.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что в Курской области было нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ. Он отметил, что его подразделения также сожгли две единицы техники ВСУ, на которых украинские бойцы появились на участке «Ахмата».

Ранее боец Вооруженных сил Украины Александр Солонько рассказал, что у ВС России есть огромное преимущество по численности военных на красноармейском направлении в Донецкой народной республике. В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев сделал ошибку, отправив свои лучшие войска в Курскую область.

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      Марина Совина
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