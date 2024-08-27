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21:23, 27 августа 2024Бывший СССР

Украинский боец рассказал о несравненном преимуществе ВС России

Боец ВСУ Солонько: у ВС РФ большое преимущество в живой силе под Красноармейском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У ВС России есть огромное преимущество по численности военных на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в эфире «Радио НВ» рассказал боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Солонько.

«Огромное преимущество в количестве, здесь даже не с чем сравнить, я не помню такого ни в Бахмуте (украинское название Артемовска в ДНР — прим. «Ленты.ру»), нигде. Впервые вижу такое преимущество в личном составе», — отметил военнослужащий.

Помимо количества живой силы противника, военнослужащий удивился людям, которые призывают украинские войска остановить российское продвижение на этом участке боевого соприкосновения, хотя они даже не понимают, какая там обстановка.

«Чтобы понять, как здесь воевать, здесь надо иметь ноги на земле и видеть, где ты находишься», — подчеркнул Солонько.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Россия получила полную свободу действий в Донбассе после того, как Киев сделал ошибку, отправив свои лучшие войска в Курскую область. «Это дает Российской армии карт-бланш на продвижение вперед», — отметил он.

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      Александра Синицына
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